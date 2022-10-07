العثور على جثمان شاب داخل حظيرة مواشي في المنوفية

كثفت قوات أمن المنوفية من جهودها لكشف غموض عثور أهالي قرية ميت البيضاء التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية علي جثمان شاب مشنوقا داخل حظيرة مواشي في القرية.



اكتشف الأهالي وجود الجثمان معلقا بحبل داخل حظيرة الماشية الخاصة بأسرة المجني عليه وقاموا بإبلاغ قوات الشرطة.



تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور بعثور أهالي ميت البيضا على شاب مشنوق في حظيرة مواشي وسط للأراضي الزراعية.





بالانتقال تبين أن الجثة لشاب يدعي " ا.م " 24 سنة عاطل معلقا في حبل قماش.



تم نقل الجثمان إلى مستشفي الباجور عقب إجراء المعاينة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لبيان سبب الوفاة.