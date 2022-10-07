محافظ البحر الأحمر يعلن تأسيس مدرسة دولية في الجونة بمشاركة القطاع الخاص

شهد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، مساء اليوم الجمعة، فعالية كبرى للإعلان عن تأسيس المدرسة الدولية بالجونة في مدينة الغردقة، والتي قام بتأسيسها رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية ورئيس مجلس إدارة شركة منارة للخدمات التعليمية، المهندس نجيب سميح ساويرس، وذلك في إطار التطوير المستمر للتعليم، والذي يشارك فيه القطاع الخاص بدور كبير مع الحكومة.

ألقى محافظ البحر الأحمر، كلمة خلال الفعالية، أكد خلالها على أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات والنهوض بأي دولة، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولى اهتماماً كبيراً بقضية بناء الإنسان والهوية المصرية، التي يتصدرها عملية تطوير التعليم، موضحاً أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واعي وقادر على النهوض بمستقبل الوطن.

أشار المحافظ، خلال كلمته، إلى أن الدول الطموحة هي تلك التي تضع قضية النهوض بالتعليم على رأس أولويات برامجها وسياساتها، لافتاً إلى أن خطة تطوير التعليم في مصر تهدف إلى تغيير المنظومة بأكملها؛ لتتحول من التعليم إلى التعلم، مع عدم اقتصار دور الطلاب على أن يكونوا متلقين للمعلومات، بل يتحولوا إلى مستفيدين من نظام متكامل، فنظام التعليم الجديد يقدم للطلاب المعلومات ويكسبهم مهارات الحياة التي تشكل بنيانهم الفكري وسلوكهم من أجل تحقيق رؤية مصر 2030

أوضح المحافظ، أن القطاع الخاص شريك في التنمية وله دور محوري، وتسعى الدولة إلى زيادة هذا الدور ونسبة مشاركته في مختلف المشروعات التنموية، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن الحكومة تقدم كل الدعم والمساندة للقطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واصفاً دور شركة منارة للخدمات التعليمية بالهام، لمشاركتها ومساهمتها في عملية تطوير التعليم، وذلك من خلال مساهمة المدرسة الدولية الجديدة في عملية التطوير، وذلك من خلال تشكيل شخصيات الطلاب وإعدادهم للمستقبل، بحيث يكون لدى الخريجين أهداف واضحة ومهارات تساعدهم على أن يصبحوا قادة للمستقبل.