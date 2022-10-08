اعرف تقدر تصرف كام كاش من الفيزا خارج مصر.. مصرفي يوضح

أكد رشوان حمادي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في بنك «cib»، أن البنوك المصرية خفضت حدود السحب النقدي للعملاء خارج البلاد، حيث أن استخدام الكاش في الخارج ليس معتاد عليه في الخارج، وأغلبية الدفع عن طريق الفيزا.

السحب النقدي خارج مصر

وأضاف “حمادي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc masr»، أن البعض كان يسيء استخدام الكاش في الخارج، معقبا:" كان علينا مسؤولية تقنين السحب النقدي في الخارج.. العميل كان يمكنه سحب ما يعادل 100 ألف جنيه في الخارج ولكن الآن تم تخفيض المبلغ إلى 5 آلاف جنيه أي ما يعادل 250 دولار في الشهر كاش".

وتابع أن العميل يمكنه الشراء في الخارج بما يعادل 100 ألف جنيه من الفيزا بالإضافة إلى 100 ألف جنيه مشتريات أون لاين.