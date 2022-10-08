عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاد شيرين.. 3 فنانين تحولوا لـ أصدقائها بعد خلافات حادة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تحتفل اليوم السبت الفنانة شيرين عبد الوهاب حيث تعد واحدة من أهم المطربات فى مصر والعالم العربي ، وقد حققت من خلال البوماتها الغنائية نسب توزيع واستماع عالية . 

شيرين عبد الوهاب 

ولدت شيرين عبد الوهاب بحي القلعة بالقاهرة.، وبدأت الغناء في الأفراح وهي لاتزال في سن الثالثة عشر.

حتى إكتشفها المنتج نصر محروس وقدمها فى  ألبوم مجمع لعدد من المطربين، ثم تبعته بدويتو غنائي مع الفنان محمد محيي بعنوان بحبك  بداية عام 2000.

شيرين عبد الوهاب 

كانت الشهرة الحقيقة لـ شيرين  عبد الوهاب حين قدمت مع تامر حسني بعنوان  البوم بعنوان فري ميكس حقق نجاحاً كبيراً، وتحديداً عن طريق أغنيتها (آه يا ليل) التي عرفها الجمهور من خلالها، لتتبع ذلك بألبوم (جرح تاني) عام 2003 والذي إستمر من خلاله النجاح، وفي نفس العام شاركت أحمد حلمي بطولة فيلمه (ميدو مشاكل)، وفي عام 2005 قدمت ألبوم لازم أعيش ثم إنفصلت بعدها عن منتجها نصر محروس وتعاقدت مع شركة روتانا لتقدم معهم عدة ألبومات غنائية ، ثم انفصلت عنها وتعاونت مع شركة نجوم ريكودرز ثم انفصلت عنها وبدأت فى إنتاج البوماتها .

شيرين عبد الوهاب 

شيرين عبد الوهاب معروفة لدي الجمهور بعفويتها ، وعلى الرغم من خلافاتها مع عدد كبير من الفنانين فى وقت سابق ، الا ان فى النهاية يحدث الصلح معهم ، وكان من ابرز هؤلاء الفنان راغب علامة ، والذى تعرضت علاقه الصداقة التى جمعت بينهما الى خلاف بسبب شقيق الأخير الذى كان يعمل في مجال تنظيم الحفلات ، وقد حدث بينهما سوء تفاهم ، ليعلن راغب علامة عن رأيه في الازمة مما ادي الى نشوب خلاف بينهم ، ليحدث الصلح بينهم . 

راغب علامة 

الامر ذاته تكرر مع أصالة والتي أعلنت فى أحد البرامج ان شيرين عبد الوهاب لا تحبها ، الا ان أزمة منع اصالة من الغناء أعادت المياه الى مجاريها بين الطرفين ، وقد باردت شيرين عبد الوهاب بالذهاب الى أصالة فى منزلها لتهنئها على مولوديها الجدد ، وهنا زال الخلاف . 

شيرين عبد الوهاب تحيى حفلا كامل العدد بأوبرا جامعة مصر.. غدا

شيرين عبد الوهاب تعلن عن موعد حفلها الجديد في الكويت

شيرين عبد الوهاب  وأصالة 

إما عمرو مصطفي فقد كانت هناك أزمة كبري بينه وبين شيرين عبد الوهاب استمرت لسنوات طويلة وخلال تلك الفترة تبادل الطرفان التصريحات التى اشعلت الازمة ، قبل ان ينتهي الامر بالصلح خلال الشهور الماضية ويقدما معاً أغنية “ المترو ” . 

 

شيرين عبد الوهاب راغب علامة تامر حسني أصالة الفنان راغب علامة الفنانة شيرين عبد الوهاب نصر محروس محمد محيي محمد محي المنتج نصر محروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخلص ونتيجة مباراة الأهلي والزمالك 25-26 في بطولة أفريقيا لكرة اليد

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

إبراهيم فايق يكشف سر فشل انضمام مارسينهو إلى الأهلي

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

مفاجأة مدوية .. هبة قطب تواجه 4 اتهامات قبل نظر دعوى ضدها |فيديو

خبير مصرفي: المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لجذب الاستثمار الأجنبي

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

ترشيحاتنا

نجم شهير يطالب كيفن سبيسي بـ 40 مليون دولار تعويضا عن واقعة التحرش

في عيد ميلاد روبي.. أهلها قاطعوها بسبب أعمالها.. وندمت على هذا الفيلم

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

قبل مواجهة أرسنال.. محمد صلاح يهنئ آرنولد بـ عيد ميلاده

فى عيد ميلاد شيرين.. 3 فنانين تحولوا لـ أصدقائها بعد خلافات حادة

خسائر هائلة في بورصة أمريكا.. أسهم 95% شركة بمؤشر ستاندرد آند بورز تهوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عامل دليفري طائر لتوصيل الطعام بسرعة.. شاهد

بعد مصرع عائلة كاملة بالهند.. احذر 4 أسباب لانفجار شاشة التليفزيون فجأة

كاتبة عن فوز آني إرنو بنوبل للأدب: الأقرب للمصرية ميرال الطحاوي|خاص

لوك جرئ.. ياسمين رئيس تصدم الجمهور بهذه الإطلالة |شاهد

فيديو

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ