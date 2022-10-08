فى عيد ميلاد شيرين.. 3 فنانين تحولوا لـ أصدقائها بعد خلافات حادة

تحتفل اليوم السبت الفنانة شيرين عبد الوهاب حيث تعد واحدة من أهم المطربات فى مصر والعالم العربي ، وقد حققت من خلال البوماتها الغنائية نسب توزيع واستماع عالية .

شيرين عبد الوهاب

ولدت شيرين عبد الوهاب بحي القلعة بالقاهرة.، وبدأت الغناء في الأفراح وهي لاتزال في سن الثالثة عشر.

حتى إكتشفها المنتج نصر محروس وقدمها فى ألبوم مجمع لعدد من المطربين، ثم تبعته بدويتو غنائي مع الفنان محمد محيي بعنوان بحبك بداية عام 2000.

شيرين عبد الوهاب

كانت الشهرة الحقيقة لـ شيرين عبد الوهاب حين قدمت مع تامر حسني بعنوان البوم بعنوان فري ميكس حقق نجاحاً كبيراً، وتحديداً عن طريق أغنيتها (آه يا ليل) التي عرفها الجمهور من خلالها، لتتبع ذلك بألبوم (جرح تاني) عام 2003 والذي إستمر من خلاله النجاح، وفي نفس العام شاركت أحمد حلمي بطولة فيلمه (ميدو مشاكل)، وفي عام 2005 قدمت ألبوم لازم أعيش ثم إنفصلت بعدها عن منتجها نصر محروس وتعاقدت مع شركة روتانا لتقدم معهم عدة ألبومات غنائية ، ثم انفصلت عنها وتعاونت مع شركة نجوم ريكودرز ثم انفصلت عنها وبدأت فى إنتاج البوماتها .

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب معروفة لدي الجمهور بعفويتها ، وعلى الرغم من خلافاتها مع عدد كبير من الفنانين فى وقت سابق ، الا ان فى النهاية يحدث الصلح معهم ، وكان من ابرز هؤلاء الفنان راغب علامة ، والذى تعرضت علاقه الصداقة التى جمعت بينهما الى خلاف بسبب شقيق الأخير الذى كان يعمل في مجال تنظيم الحفلات ، وقد حدث بينهما سوء تفاهم ، ليعلن راغب علامة عن رأيه في الازمة مما ادي الى نشوب خلاف بينهم ، ليحدث الصلح بينهم .

راغب علامة

الامر ذاته تكرر مع أصالة والتي أعلنت فى أحد البرامج ان شيرين عبد الوهاب لا تحبها ، الا ان أزمة منع اصالة من الغناء أعادت المياه الى مجاريها بين الطرفين ، وقد باردت شيرين عبد الوهاب بالذهاب الى أصالة فى منزلها لتهنئها على مولوديها الجدد ، وهنا زال الخلاف .

شيرين عبد الوهاب وأصالة

إما عمرو مصطفي فقد كانت هناك أزمة كبري بينه وبين شيرين عبد الوهاب استمرت لسنوات طويلة وخلال تلك الفترة تبادل الطرفان التصريحات التى اشعلت الازمة ، قبل ان ينتهي الامر بالصلح خلال الشهور الماضية ويقدما معاً أغنية “ المترو ” .