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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو .. معركة شوارع بين 10 وافدين بالسعودية .. ماذا حدث ؟

صدى البلد

ألقت السلطات السعودية المختصة القبض على عشرة أشخاص كانوا قد ظهروا في مقطع مصور وهم يخوضون شجارا جماعيا في إحدى مدن المملكة.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الشجار  قد وقع في مدينة حفر الباطن بالمنطقة بالشرقية بين أشخاص من الجنسية البنغالية.

وأشارت السلطات الأمنية إلى أن الشجار  قد أسفر عن إصابة أحد المشتركين في الشجار بإصابات بليغة قبل أن يجري إسعافه إلى إحدى المستشفيات حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأعلنت السلطات أنه قد جرى اعتقال المتهمين الآخرين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

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