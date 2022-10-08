عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عادل الجبير: السعودية لا تستخدم النفط كسلاح ضد أمريكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن المملكة العربية السعودية لا تستخدم النفط وتحالف أوبك+ كسلاح ضد الولايات المتحدة، نافيًا أن السعودية تخفض إنتاج النفط لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة.

وأضاف الجبير في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أمس الجمعة: "النفط في نظرنا سلعة مهمة للاقتصاد العالمي الذي نمتلك فيه مصلحة كبيرة لكننا لا نقوم بتسييس النفط ولا القرارات المتعلقة به".

هل تتأثر العلاقات السعودية الأمريكية بسبب النفط ؟ مسئول يرد

السعودية تعود لصدارة موردي النفط للصين خلال أغسطس

وتابع الجبير: "العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية استراتيجية وتقوم على الشراكة والتحالف"، مشددًا على أن المملكة العربية السعودية لطالما حرصت على استقرار الأسواق العالمية.

أوبك + تخفض الإنتاج

والأربعاء، أعلن تحالف أوبك + الموافقة على أكبر خفض للإنتاج منذ جائحة كورونا ليصل إلى 2 مليون برميل نفط يوميًا، وهو الأمر الذي وصفه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأنه رسالة تحذير للأسواق بسبب حالة الغموض وعدم اليقين التي تشهدها في الوقت الراهن.

وعقب القرار، قال الأمير بن سلمان في مؤتمر صحفي بمدينة فيينا إن أسواق النفط العالمية تمر في الوقت الراهن بحالة غير مسبوقة من عدم اليقين، مضيفًا: "الخفض الحقيقي في إنتاج النفط سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ كانت تنتج أقل من حصتها المقررة".

أسامة كمال: انخفض انتاج أوبك لنصف مليون برميل لن يؤثر على الأسعار عالميا..فيديو

البيت الأبيض: قرار أوبك + بخفض إنتاج النفط مخيب للآمال وغير مبرر

وأشار الوزير إلى أن تحالف أوبك + يتبنى سياسات استباقية، ويأخذ زمام المبادرة، وإنه نجح في إبقاء سوق الطاقة مستدامة مقارنة بالآخرين، مؤكدًا أن أوبك + ملتزم بمصالح المنتجين والمستهلكين، وأنه سيواصل الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق وأنه سيبقى قوة أساسية لضمان استقرار الاقتصاد العالمي، وإن ما يقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط بما في ذلك غير الأعضاء في التحالف.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، أن مجموعة أوبك+ لم "تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف، ولم تعرّض أسواق الطاقة للخطر".

بايدن يحذر من العواقب

وفور إعلان قرار أوبك + أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يشعر "بخيبة أمل"، واصفًا خفض الإنتاج بـ"القرار قصير النظر"، معتبرًا أنه "بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لأزمة أوكرانيا، وفي الوقت الذي يمثل فيه الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية أمرًا بالغ الأهمية، سيكون لهذا القرار التأثير الأكثر سلبية على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة".

ندرس البدائل .. بايدن يعلق قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط

بسبب تسول النفط.. ترامب يشن هجوما عنيفا علي بايدن

وبحسب وكالة "بلومبرج" انخفض النفط بنسبة 25% في الربع الأخير، حيث رفعت البنوك المركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. لكن الأسعار شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الأخيرة، من 84 دولاراً لبرميل برنت في 26 سبتمبر إلى حوالي 93.5 دولار حاليًا.

كما أشار البيت الأبيض إلى أن إدارة "بايدن" سوف تتشاور مع الكونجرس حول ‏الأدوات والسلطات الإضافية لخفض سيطرة أوبك على أسعار الطاقة.‏

وعلقت وزارة الطاقة الأمريكية أيضا بالقول إنها سوف تسلم 10 ملايين برميل ‏إضافية من احتياطي النفط الاستراتيجي في الشهر المقبل لدعم المعروض في ‏السوق المحلي.‏
 

أمريكا السعودية المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة جائحة كورونا النفط اوبك عادل الجبير الكونجرس خفض إنتاج النفط مكافحة التضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخلص ونتيجة مباراة الأهلي والزمالك 25-26 في بطولة أفريقيا لكرة اليد

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

إبراهيم فايق يكشف سر فشل انضمام مارسينهو إلى الأهلي

ليوم الاثنين | الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

مفاجأة مدوية .. هبة قطب تواجه 4 اتهامات قبل نظر دعوى ضدها |فيديو

خبير مصرفي: المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لجذب الاستثمار الأجنبي

بسبب معين الشعباني | شوبير : الفيفا يوقف قيد المصري 3 فترات

موضوعات متعلقة

هل تتأثر العلاقات السعودية الأمريكية بسبب النفط ؟ مسئول يرد

السعودية تعود لصدارة موردي النفط للصين خلال أغسطس

لأول مرة منذ 4 أشهر.. السعودية تعود لصدارة موردي النفط إلى الصين

بعد ارتفاع جنوني بسبب تصريحات السعودية.. انخفاض مفاجئ في أسعار النفط العالمية

السعودية: روسيا جزء مكمل لأوبك+.. والتعاون الجماعي مطلوب لضمان إمدادات النفط

بن سلمان: زيادة إنتاج السعودية من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا

هل السعودية مهمة لأمريكا والعالم بسبب النفط فقط|سي إن بي سي تجيب

ترشيحاتنا

قصة مأساوية ابكت شرم الشيخ.. حبة غلة تؤدي بحياة أم روسية وطفلين

ارتفاع جنوني لـ السيارات المستعملة.. ومفاجأة في الزيرو| تفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 و18 في مصر اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

الأقل منذ عام .. خسائر فادحة لصادرات النفط الروسي

اعرف تقدر تصرف كام كاش من الفيزا خارج مصر.. مصرفي يوضح

محافظ شمال سيناء: طرح 2500 فدان على ترعة السلام للشباب ..قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مصرع عائلة كاملة بالهند.. احذر 4 أسباب لانفجار شاشة التليفزيون فجأة

كاتبة عن فوز آني إرنو بنوبل للأدب: الأقرب للمصرية ميرال الطحاوي|خاص

لوك جرئ.. ياسمين رئيس تصدم الجمهور بهذه الإطلالة |شاهد

بـ 10جنيهات.. أقوى عشب لزيادة الخصوبة للرجال وفرص الحمل للنساء

فيديو

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

قاطرة بشرية.. هل ينجح هالاند في تحطيم أرقام محمد صلاح؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ