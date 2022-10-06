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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ندرس البدائل .. بايدن يعلق قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه يشعر بخيبة أمل بعد قرار"أوبك+" خفض إنتاج النفط، مشيرا إلي أن الولايات المتحدة تدرس البدائل المتاحة لديها.

وردا على سؤال بشأن قرار "أوبك+"، قال بايدن: "نبحث البدائل التي قد تكون لدينا. هناك الكثير من البدائل. لم نحسم أمرنا بعد".

ووافقت مجموعة "أوبك+" على تخفيضات حادة في الإنتاج، أمس الأربعاء، لتقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض، مما يزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقررة في شهر نوفمبر المقبل، والتي يدافع فيها الديمقراطيون بزعامة بايدن عن أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.

وبالأمس، قال البيت الأبيض، إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في دول الغرب، يظهر أن التحالف منحاز إلى روسيا.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، إنه "من الواضح أن أوبك + تنحاز إلى روسيا بإعلان اليوم".

كما قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر بخيبة أمل إزاء قرار أوبك+ " خفض إنتاج النفط، ويعتزم دعم السوق بتدخلات سلعية إضافية من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وقال جيك سوليفان وبريان ديس مستشارا بايدن للأمن القومي والاقتصادي في بيان إن "الرئيس محبط من القرار قصير النظر لمنظمة أوبك+ لخفض حصص الإنتاج في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد العالمي التأثير السلبي المستمر لغزو بوتين لأوكرانيا".

وأضاف البيان: "بتوجيه من الرئيس، سترسل وزارة الطاقة 10 ملايين برميل إضافية إلى السوق الشهر المقبل من احتياطي النفط الاستراتيجي".

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