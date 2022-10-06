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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن لا يستبعد إمكانية عقد لقاء مع بوتين.. تفاصيل

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين

لم يستبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أو قمم مجموعة العشرين.

ورد بايدن، على سؤال حول إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع: "سنرى".

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر، وسيعقد الحدث في جزيرة بالي الإندونيسية. 

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وأشار الكرملين إلى أن شكل مشاركة روسيا في القمة سيتم  تحديده قبل الرحلة مباشرة.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن “جدول أعمال الرئيس الروسي في الخريف سيكون مكثفًا : قمة مجموعة العشرين يومي 15 و 16 نوفمبر في إندونيسيا، ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ يوم 18 نوفمبر في تايلاند”.

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