عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سلسلة من الهزائم.. اعتراف صادم من التلفزيون الرسمي الروسي

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وصف التلفزيون الرسمي الروسي للمرة الأولى غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشامل ضد أوكرانيا بأنه “حرب”، مع بدء ظهور الأزمات بعد نحو ثمانية أشهر من الصراع.

واستخدم حليف بوتين ومقدم البرامج التلفزيونية الروسي فلاديمير سولوفيوف، الملقب بـ”صوت بوتين” بسبب آرائه المؤيدة بشدة للكرملين، كلمة “حرب” لوصف الأحداث في أوكرانيا في برنامجه علي قناة “روسيا 1”.

ورددت وسائل الإعلام الروسية حتى الآن خط الكرملين القائل بأن الصراع الذي بدأ في 24 فبراير هو “عملية عسكرية خاصة” وليس “حربا شاملة”.

وانتقد سولوفيوف الروس لكونهم يهربون من الحرب وقالوا إنهم كانوا سيخسرون الحرب العالمية الثانية لو فعلت الأجيال السابقة الشيء نفسه.

وقال إن المواطنين يتعاملون مع حرب بوتين مثل كأس العالم، “حيث ندعم منتخبنا الوطني ونفرح بمباريات التصفيات، ولكن في وقت لاحق، نحن نكرههم تماما عندما تسوء الأمور”.

بعد تهديدات بوتين النووية.. أمريكا تشتري بـ290 مليون دولار أدوية مضادة للإشعاع

بوتين فقد السيطرة.. تصاعد الاقتتال الداخلي بين النخبة الروسية

وأضاف: “لا! هذه هي حياتنا. إنها حربنا. إنها حربنا ضد الشيطانية المطلقة، وليس ضد أوكرانيا”، فيما يبدو أنها المرة الأولى التي يوصف فيها الصراع بأنه حرب على التلفزيون الحكومي الروسي.

وقال: “أوكرانيا ليست سوى وسائلهم. إنها حرب يكون الهدف فيها واضحا تماما”.

وأضاف: “نعم الأمر صعب بالنسبة لنا في المقدمة في الوقت الحالي، واليوم كان هناك حدث تاريخي. صوت مجلس الاتحاد لصالح ضم أربع مناطق أوكرانية. لذا فهي الآن حرب على أراضينا”.

روسيا أوكرانيا بوتين الرئيس الروسى التلفزيون الرسمي الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي ينفي فرض أي عقوبات علي كهربا ويؤكد: اللاعب ملتزم للغاية

علبتين عصير بدل الموبايل..القصة لكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين

لا سامحكم الله .. كهربا يخرج عن شعوره بـ رسالة غامضة |شاهد

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينهو

قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

موضوعات متعلقة

الدولار يتراجع بشكل كبير عالمياً.. والذهب يرتفع بجنون

بعد قرار أوبك +.. ارتفاع جنوني بأسعار النفط في بورصات الخليج

قفزة كبيرة بأسعار النفط وصعود الأسهم.. ماذا يحدث بالأسواق العالمية؟

صحف الإمارات: السيسي يجدد التحذير من خطورة الشائعات.. الأمم المتحدة تدعو الأطراف في اليمن إلى تمديد الهدنة.. وبايدن محبط بعد قرار أوبك+ تخفيض إنتاج النفط

تأهب وطوارئ واستنفار أمني.. إسرائيل تستعد لمزيد من العمليات ضد جنودها

قضايا تثير القلق.. اجتماع أكثر من 40 قائدًا أوروبيًا في براغ اليوم

صحف السعودية: تكليف الشيخ أحمد نواف الصباح بتشكيل حكومة جديدة في الكويت.. والاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة عقوبات جديدة على روسيا

بعد التراجع الكبير بأسعار الذهب.. اعرف مستقبل الأصفر عالمياً

ترشيحاتنا

بايدن لا يستبعد إمكانية عقد لقاء مع بوتين.. تفاصيل

تونسي وجزائري وراء اكتشاف هالاند .. تعرف عليهما

دبلوماسيا أو عسكريا.. روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي

استعدادا للدوري .. المقاولون يخوض 3 وديات فى معسكر الإسكندرية

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى تونس لمواجهة الاتحاد المنستيري..صور

طلب صعب التلبية| أمير قطر ينهي زيارة إلى التشيك بعد ساعات من وصوله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوه ولا توب.. هنا الزاهد تفاجئ متابعيها بظهورها| شاهد

بالحجاب.. ياسمين عبد العزيز تتألق باللون الأسود| شاهد

جمبسوت غريب.. أحدث إطلالات مي عمر على إنستجرام| شاهد

بنطال ممزق وتي شيرت.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

حماته كلمة السر.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع صيدلي حلوان |فيديوجراف

هل تواصل أسعار البيض الارتفاع ؟ توقعات هامة

عمليات تجميل وعروض زواج.. أبرز تصريحات نبيلة عبيد وسر بكائها على الهواء

توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة.. والدولار يفاجئ الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ