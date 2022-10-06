بعد سلسلة من الهزائم.. اعتراف صادم من التلفزيون الرسمي الروسي

وصف التلفزيون الرسمي الروسي للمرة الأولى غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشامل ضد أوكرانيا بأنه “حرب”، مع بدء ظهور الأزمات بعد نحو ثمانية أشهر من الصراع.

واستخدم حليف بوتين ومقدم البرامج التلفزيونية الروسي فلاديمير سولوفيوف، الملقب بـ”صوت بوتين” بسبب آرائه المؤيدة بشدة للكرملين، كلمة “حرب” لوصف الأحداث في أوكرانيا في برنامجه علي قناة “روسيا 1”.

ورددت وسائل الإعلام الروسية حتى الآن خط الكرملين القائل بأن الصراع الذي بدأ في 24 فبراير هو “عملية عسكرية خاصة” وليس “حربا شاملة”.

وانتقد سولوفيوف الروس لكونهم يهربون من الحرب وقالوا إنهم كانوا سيخسرون الحرب العالمية الثانية لو فعلت الأجيال السابقة الشيء نفسه.

وقال إن المواطنين يتعاملون مع حرب بوتين مثل كأس العالم، “حيث ندعم منتخبنا الوطني ونفرح بمباريات التصفيات، ولكن في وقت لاحق، نحن نكرههم تماما عندما تسوء الأمور”.

وأضاف: “لا! هذه هي حياتنا. إنها حربنا. إنها حربنا ضد الشيطانية المطلقة، وليس ضد أوكرانيا”، فيما يبدو أنها المرة الأولى التي يوصف فيها الصراع بأنه حرب على التلفزيون الحكومي الروسي.

وقال: “أوكرانيا ليست سوى وسائلهم. إنها حرب يكون الهدف فيها واضحا تماما”.

وأضاف: “نعم الأمر صعب بالنسبة لنا في المقدمة في الوقت الحالي، واليوم كان هناك حدث تاريخي. صوت مجلس الاتحاد لصالح ضم أربع مناطق أوكرانية. لذا فهي الآن حرب على أراضينا”.