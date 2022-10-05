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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تسول النفط.. ترامب يشن هجوما عنيفا علي بايدن

دونالد ترامب وجو
دونالد ترامب وجو بايدن

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بسبب مطالبة واشنطن لدول أخرى لإنتاج النفط.

وقال ترامب، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر في ميامي، “ما تفعله إدارة الرئيس جو بايدن هو مجرد جنون. نحن نتوسل إلى فنزويلا، ونتوسل السعودية، ونتوسل الجميع من أجل النفط بينما يوجد نفط تحت أقدامنا أكثر من أي دولة أخري”.

وأضاف ترامب أن السلطات الأمريكية بحاجة إلى إنتاج النفط في الولايات المتحدة، بدلاً من شرائه من موردي الطرف الثالث.

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر بخيبة أمل إزاء قرار أوبك+ " خفض إنتاج النفط، ويعتزم دعم السوق بتدخلات سلعية إضافية من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وستقوم وزارة الطاقة الأمريكية بتحرير 10 ملايين برميل أخرى في نوفمبر بناءً على طلب بايدن، بالإضافة إلى 180 مليونًا تم السماح بالبيع في مارس.

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وقال جيك سوليفان وبريان ديس مستشارا بايدن للأمن القومي والاقتصادي في بيان إن "الرئيس محبط من القرار قصير النظر لمنظمة أوبك+ لخفض حصص الإنتاج في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد العالمي التأثير السلبي المستمر لغزو بوتين لأوكرانيا".

وأضاف البيان: "بتوجيه من الرئيس، سترسل وزارة الطاقة 10 ملايين برميل إضافية إلى السوق الشهر المقبل من احتياطي النفط الاستراتيجي".

وفي اجتماع في فيينا، اتفقت دول أوبك + على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، على الرغم من المحاولات الأمريكية لإقناعها بعدم القيام بذلك.

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