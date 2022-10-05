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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صاعقة تضرب منزل بايدن .. الرئيس الأمريكي يروي حادثا عمره 15 عامًا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حادثة وقعت قبل 15 عامًا تقريبا، عندما ضربت صاعقة منزله ولم تبق منه أي شيء تقريبًا.

وقال بايدن، في اعقاب كارثة إعصار إيان في ولاية فلوريدا الأمريكية، عن هذا الحادث: "كان لدينا مكان نذهب إليه، كان لدينا أقارب في الجوار، لم يكن كل شيء قد ذهب تمامًا، لكننا نعرف هذا الشعور: أين سأضع رأسي الليلة، هل سيكون الطفل على ما يرام، هل سيكون قادرًا على الذهاب إلى المدرسة”.

وورد أن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم في فلوريدا بسبب الإعصار. 

كما تم الإبلاغ عن أربع وفيات في ولاية كارولينا الشمالية حيث تحرك الإعصار بعد أن ضرب ساحل ساوث كارولينا يوم الجمعة.

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وضرب إعصار إيان الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا في 28 سبتمبر، مما تسبب في دمار واسع النطاق وفيضانات، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 2.5 مليون مستهلك وشل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمطارات.

وقالت السلطات الأمريكية، إن الإعصار تسبب في أضرار "تاريخية".

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