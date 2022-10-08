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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمحبي القهوة.. نجاح تجربة زراعة البن لأول مرة بالشرقية والشتلات تبدأ من 35 جنيه

شجرة البن
شجرة البن

يمكن تعميم فكرة زراعة شجر البن في مختلف محافظات الجمهورية، وخصوصا عقب نجاح فكرة زراعتها داخل المشتل بمحافظة الشرقية ، ويمكن تحقيق أكثر من 50 % من الإكتفاء الذاتي من البن.. بهذه الكلمات أكد المهندس محمد أحمد عطية أحد المختصين في زراعة الفاكهة والنباتات الإستوائية بمحافظة الشرقية، حديثه لموقع صدي البلد..

وأضاف المهندس محمد عطية في تصريحاته لـ"صدى البلد" : بالفعل تمكنا من النجاح في زراعة شجر البن داخل المشتل والحمد لله تم حصاد محصول البن ولكن لم يتم بيعه لأننا نحرص على استخدامه في إنتاج العديد من الشتلات وعرضها أمام الراغبين في الزراعة ومحبي القهوة وشجر البن.

وأضاف المهندس "محمد عطية"، أن أول تجربة لهم في زرعة شجر البن بدأت منذ حوالي ثلاث أو أربع سنوات وتم زراعة 3 شجرات من البن ، إثنين في الظل وواحدة في الشمس كتجربة عملية للتغلب على كيفية تكيف النبات مع درجات الحرارة المختلفة.

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وأشار "عطية"، إلى أنه بالفعل نجحت التجربة وأثمرت الشجيرات التي تم زراعتها في الظل وأخرجت ثمارها وتم حصادها وزراعتها مرة أخرى في مشتل والآن أصبح لدينا شتلات يتم بيعها للراغبين في زراعة البن.

فيما استكمل شقيقه "محمود عطية" ، أنه على أي شخص يرغب في الإستفادة من التجربة أو يرغب في أي إستفسار عن طريقة الزراعة أو الري فنحن مستعدون دائما لتقديم أي نصيحة إرشادية مجانا دون أي مقابل والهدف هو السير وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  ، وأن يعمل كل مواطن على تقدم الدولة المصرية .

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وأضاف "محمود" ، أن أول قاعدة لزراعة شجر البن هو إختيار المكان المتواجد به ظل بفترات كثيفة ويمكن إستغلال المساحات المتواجدة بالأراضي المنزرعة مانجو وخاصة لأن أشجار المانجو معروف عنها ارتفاعها وكثافة أوراقها ، كما أنه أثبتت التجار العملية ان اشجار البن تتكيف داخل الأراضي التي تزرع بها المانجا.

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وأشار "عطية" إلى أنه يمكن تحقيق أكثر من 50% من الإكتفاء الذاي من البن عند تعميم فكرة زراعة شجر البن داخل محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدا انه تم تجربة زراعة شجر البن أسفل شجر التوت كثيف الظل وأخري في الشمس العادية ، وبالفعل تبين نجاح زراعة الشجر المتواجد أسفل الظل وانتشار المجموع الخضري بها أكثر بكثير من الأخري المتواجدة بالشمس.

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واختتم "محمود عطية" حديثة ، مؤكدا أن سعر شتلة البن يبدء من 35 جنيها وفقا لعمر الشتله حيث تختلف الأسعار وفق لعمر الشتلة والشجرة كما انه تعطي الشجرة ثمارها عند بلوغ ثلاث سنوات.

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الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة الشرقية الدولة المصرية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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