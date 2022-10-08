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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية : تجهيز أول مستشفى أخضر بشرم الشيخ يعطي خدمات فائقة الجودة والأمان

النائبة ايرين سعيد
النائبة ايرين سعيد عضو مجلس النواب

أكدت النائبة الدكتورة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تحويل مدينة شرم الشيخ إلي أول مدينة خضراء تعد بمثابة نموذج مصغر ضمن جهود الدولة في تطبيق فكرة التحول نحو الأخضر تزامنا مع الإستعدادت القائمة لعقد مؤتمر المناخ المقرر إطلاقه الشهر المقبل، قائلة “ نآمل تعميم هذه التجربة بمختلف المحافظات”.

وقالت “ سعيد” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، إن تجهيز مستشفي شرم الشيخ الدولي ليصبح أول مستشفي أخضر، واحدة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملف التغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة بشكل عام، لافتة إلي إن وضع آليات حديثة للتخلص من النفايات الطبية بشكل آمن يدعم الإرتقاء بمستوي الصحة العامة للمواطن وأيضا تقديم خدمات ذات آمان وجودة فائقة.

ولفتت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن تطبيق فكرة التحول الأخضر بكافة القطاعات وليس للمنشآت الصحية فقط تحتاج إلي ميزانية كبيرة، منوهة إلي ضرورة دعم الدولة المتقدمة لمصر بهذا الملف.

واستطردت النائبة : كما أن أحد العوامل التي مكنت الدولة من عقد مؤتمر المناخ والحصول علي هذه الثقة العالمية هو التزامها بتنفيذ الإتفاقيات الدولية التي تكون طرف في إبرامها، لذا تكون مصر دائما شريك أساسي في مناقشة وحل القضايا الدولية بمختلف المجالات.

 

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