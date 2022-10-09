أهالي أبو خطوة بالبحيرة: مفيش طريق نمشي عليه وحياة أطفالنا معرضة للخطر

يعاني طلاب التعليم الأساسي بعزبة أبوخطوة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة من صعوبة المشي بطريقة المدرسة بسبب الحفر الخاص بخط الصرف بمشروع حياة كريمة.



وأكد الأهالي لصدى البلد تعرض حياة أبنائهم للخطر يوميا بسبب أعمال الحفر بطريق المدرسة وتركه بدون ردمه وتغطية الغرف الجديدة به .



وكشف الأهالي أن المقاول تسبب بكسر مواسير المياة والصرف ويطالبهم بدفع أموال له وللحفار حتي يقوم بإعادة إصلاحها .



وكشف أهالي أبوخطوة أن المقاول المسؤول تسبب في أزمات متكررة بالشوارع التي يقوم بحفرها لإنشاء خطوط الصرف الصحي .

واستغاث الأهالي من قيام المقاول بالحفر في بداية مدخل القرية وغلقه مما أدى الي تعطل مصالحهم وصعوبة دخولهم وخروجهم من القرية وتعطل الطرق الفرعية بسبب الحفر .

ويناشد الأهالي المسؤولون بمجلس الوزراء ومحافظة البحيرة بسرعة التدخل لاصلاح شارع المدرسة والشوارع الأخرى بالقرية حفاظا على حياة أبنائهم من تعرضهم للخطر وضرورة إصلاح جميع الطرق الفرعية بالقرية وسرعة الانتهاء من أعمال الحفر بمدخل القرية أو تأجيله حتى الانتهاء من باقي الطرق الفرعية



والتواصل مع الأهالي على رقم : 01144925419 و 01063720199



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