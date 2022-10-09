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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي أبو خطوة بالبحيرة: مفيش طريق نمشي عليه وحياة أطفالنا معرضة للخطر

ابوخطوة
ابوخطوة

يعاني طلاب التعليم الأساسي بعزبة  أبوخطوة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة من صعوبة المشي بطريقة المدرسة بسبب الحفر الخاص بخط الصرف بمشروع حياة كريمة. 
 

وأكد الأهالي لصدى البلد  تعرض حياة أبنائهم للخطر يوميا بسبب أعمال الحفر  بطريق المدرسة وتركه بدون ردمه وتغطية الغرف الجديدة به .
 

وكشف  الأهالي أن المقاول تسبب  بكسر مواسير المياة والصرف ويطالبهم  بدفع أموال له وللحفار حتي يقوم بإعادة إصلاحها .
 

وكشف أهالي أبوخطوة أن المقاول المسؤول تسبب في أزمات متكررة بالشوارع التي يقوم بحفرها لإنشاء خطوط  الصرف الصحي .

واستغاث الأهالي من قيام المقاول بالحفر في بداية مدخل القرية وغلقه مما أدى الي تعطل مصالحهم وصعوبة دخولهم وخروجهم من القرية وتعطل الطرق الفرعية بسبب الحفر .

ويناشد الأهالي المسؤولون بمجلس الوزراء ومحافظة البحيرة بسرعة التدخل لاصلاح شارع المدرسة والشوارع الأخرى بالقرية حفاظا على حياة أبنائهم من تعرضهم للخطر وضرورة إصلاح جميع الطرق الفرعية بالقرية وسرعة الانتهاء من أعمال الحفر بمدخل القرية أو تأجيله حتى الانتهاء من باقي الطرق الفرعية 
 

والتواصل مع الأهالي على رقم : 01144925419 و 01063720199
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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محافظة البحيرة البحيرة عزبة أبوخطوة الصرف الصحى حياة كريمة مجلس الوزراء الخط الساخن 5731 مشروع حياة كريمة

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