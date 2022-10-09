حسين ياسر: كولر سيقدم مستوى جيدا مع الأهلي

أكد حسين ياسر المحمدي نجم الزمالك السابق أن مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي سيقدم مستوى فني جيد مع الفريق.

قال حسين ياسر المحمدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر سيحتاج إلى إثبات ذاته ويجب على الجماهير منحه الفرصة"

وختم حديثه قائلا: "لاعبو الأهلي سيلعبون بروح كبيرة أمام الاتحاد المنستيري التونسي وأتوقع أن يقدم الأهلي مستوى جيد مع كولر"

ويلتقى اليوم الأحد الأهلي مع الاتحاد المنستيرى التونسى فى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الذهاب لدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيري على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة اليوم الأحد.

ويعد مركب مصطفى بن جنات هو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالي 20 ألف متفرج.