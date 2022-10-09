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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من جامعتي الأزهر والزقازيق.. قافلة طبية لمحافظة البحر الأحمر| تعرف على التخصصات

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر،، عن تواجد قافلة طبية من كلية طب جامعة الزقازيق، وكلية طب بنات جامعة الأزهر تضم عددا من التخصصات، وذلك اليوم الأحد، ولمدة أسبوع للكشف المجاني على المواطنين، ضمن بروتوكول التعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر.

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الكشوفات مستمرة لمدة أسبوع

وأوضح الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، أن الكشوفات تبدأ فى التاسعة صباحًا يوميًا، مؤكدًا أن القافلة مجانية لأهالي المحافظة. 

 

التخصصات الموجودة

وفى ذات السياق تابع الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة خلال الأسبوع المنقضي نشاط وحدة المناظير بمستشفى حميات الغردقة والتي استطاعت عمل عدد 20 عملية منظار ما بين مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي والطوارئ عن طريق السيد الدكتور / أحمد خالد، أستاذ مناظير الجهاز الهضمي من جامعة الزقازيق والفريق الطبي المدرب من التمريض المختص في مجال المناظير.

 

كما أوضح أن قسم المناظير بمستشفى حميات الغردقة أصبح الوجهة الأولي ليس فقط لأبناء المحافظة بل لمرضي الجهاز الهضمي من محافظات الجوار بمستشفى هي الأفضل تخصصيا في محافظة البحر الأحمر تهدف إلي تقديم الخدمات الطبية التخصصية لجميع المواطنين بالمجان وتسهيلا عليهم من مشقة السفر إلي محافظات الجوار.

الغردقة برنامج قوافل طبية جامعتى الزقازيق والأزهر البحر الأحمر مديرية الصحة الخدمات الطبية

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