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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير محمد نصر: مؤتمر المناخ أكبر قمة أمامية من حيث نسب المشاركة|فيديو

السفير محمد نصر
السفير محمد نصر

قال السفير محمد نصر ، مدير إدارة   تغير المناخ   والبيئة والتنمية المستدامة، إن مؤتمر المناخ "cop 27" يعتبر أكبر قمة أمامية من حيث نسب المشاركة، وتطور المفاوضات من حيث تقديم التقارير لقياس مدى تأثير التغيرات المناخية.

وأضاف السفير محمد نصر، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أنه تم الاتفاق على الهدف النهائي من "cop 27" لتحديد المسارات التي يتماشى معها العالم حتى عام 2050.

 وأوضح أن تنفيذ الاتفاقيات لن يكون سهلا لأنه سيكون تغييرا كاملا في أسلوب التنمية.

وأكد السفير محمد نصر أن المفاوضات ستكون شديدة التعقيد، وبها بعد سياسي، وفني، واجتماعي، واقتصادي، مشيرا إلى أن الحشد لمؤتمر المناخ بدأ منذ العام الماضي، وذلك لأنه أكبر مؤتمر يعرض على مستوى العالم.

ولفت "نصر" إلى أن اختيار الدولة المضيفة يتم من خلال قدرتها على حشد العمل الدولي، وإمكاناتها في استضافة المؤتمرات العالمية.

وأشار إلى أن مصر سعت من خلال حضورها للمؤتمرات الدولية لتقريب وجهات النظر في آليات التنفيذ قبل انطلاق مؤتمر المناخ. 

 

السفير محمد نصر برنامج صباح الخير يا مصر كوب 27 مؤتمر المناخ توك شو

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