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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب قبل قليل، 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بطريق الإذاعة اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

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مصرع شخص أثناء عبوره مزلقان القطار بالبحيرة

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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدولي بالبحيرة

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطار بالحادث التصادم 
تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أمام قرية الإذاعة اتجاه الإسكندرية، أسفر عن وقوع عدد من المصابين وتم نقلهم لمستشفي كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.

تحديد أسماء المصابين 


بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كلا من، "محمد شعبان محمد" 30 عاما، طالب بكلية الطب، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني، "أسماء رمزي عبدالفتاح" 34 عاما، ممرضه، مصابه باشتباه كسر بالكتف الأيمن، "الحسيني عبدالحليم حافظ" 55 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "انجي عادل عوض" 19 عاما، طالبه، مصابه باشتباه كسر بالقدم اليمني، "محمد حسن محمود" 23 عاما، عامل، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني، و"محمد مصطفي علي" 24 عاما، عامل، مصاب باشتباه كسر بفقرات الظهر والقدم اليمني.

ونقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة 

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