إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدولي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة أثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدولي الساحلي بالكليو7 اتجاه العلمين، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

وقد ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدولي الساحلي بالكليو7 اتجاه العاملين مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعا إلي مستشفى وادي النطرون لعمل الاسعافات الأولية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وتبين إصابة كل من " ناصر عيسي أحمد"، 22 سنة، مقيم غرب النوبارية، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم، حمدان توفيق أحمد، 27 سنة، مقيم سوهاج، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، اسلام عيسي أحمد، 17 سنة، مقيم غرب النوبارية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، يوسف عزيز زيدان، 17 سنة، مقيم غرب النوبارية، مصاب بنزيف في المخ وجرح قطعي بالوجه، محمد عيد صلاح، 20 سنة، مقيم غرب النوبارية، مصاب استرواح هوائي وكدمات نزيفية.

ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة ويجري المتابعة مع المستشفي.