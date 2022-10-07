مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة بالبحيرة

لقي قبل قليل شخص مصرعه، بينما أصيب 4 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "مصر _ "اسكندرية" الزراعي أمام عزبة كفر مساعد بمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجري نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزي، وحرر محضر بالواقعة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق عزبة كفر مساعد التابعة لقرية صفط الحرية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص، تبين وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بكسور وجروح متفرقة.

تم نقل الجثة لمستشفي إيتاي البارود المركزي، وتبين أنه شخص يدعى "محمود سعيد محمود" 20 عاما، مقيم بكوم حمادة، وتم إيداع الجثة بثلاحة حفظ الموتى لمستشفي إيتاي البارود العام، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كما تبين إصابة كل من، "محمد عصام الدين" 37 عاما، مقيم بكفر الزيات، باشتباه نزيف داخلي ونزيف بالمخ، "محمد محمود ابو النصر" 20 عاما، مقيم بكوم حمادة، مصاب بكسر بالساق اليسري وكدمات، و"السيد محمد عزت" 21 عاما، مقيم بكوم حمادة، مصاب بكسر مفتوح بالساق اليسري، و"عبد الله محمد مبروك" 30 عاما، مقيم بكوم حمادة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري واشتباه نزيف بالمخ، وجاري تقديم لهم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.