مصرع عامل غرقاً بترعة الخيرى بالبحيرة

لقي عامل مصرعه غرقًا بترعة الخيري المتفرعة من ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بغرق عامل

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد استقبال المستشفى جثة عامل إثر غرقه بترعة الخيري المتفرعة من ترعة المحمودية وانتشلت الجثة وحفظت تحت تصرف النيابة بمستشفي المحمودية العام.

تحديد هوية المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجري الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وجري انتشال الجثة وتبين أنها لعامل يدعي " محمد الشحات محمد عبدالمالك"، 42 سنة، عامل، مقيم المحمودية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.