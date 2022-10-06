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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل غرقاً بترعة الخيرى بالبحيرة

غرق شاب البحيرة
غرق شاب البحيرة

لقي عامل مصرعه غرقًا بترعة الخيري المتفرعة من ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بغرق عامل 

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد استقبال المستشفى جثة عامل إثر غرقه بترعة الخيري المتفرعة من ترعة المحمودية وانتشلت الجثة وحفظت تحت تصرف النيابة بمستشفي المحمودية العام.

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إفتتاح مركز تجميع ألبان الإصلاح الزراعي بقريه زهرة  بالبحيرة

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تحرير محاضر لمخابز بالبحيرة في عدة حملات رقابية

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بيطري البحيرة: استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد طاعون

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دعم مستشفى الدلنجات بالبحيرة بـ 2 ماكينة غسيل كلوي

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ضبط 8 محلات بدون ترخيص وعبوات مبيدات غير مصرح بتداولها في البحيرة

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ضبط 4 أطنان أرز بالبحيرة قبل بيعهم في السوق السوداء

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تحديد هوية المتوفي 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجري الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وجري انتشال الجثة وتبين أنها لعامل يدعي " محمد الشحات محمد عبدالمالك"، 42 سنة، عامل، مقيم المحمودية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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