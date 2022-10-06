ضبط 8 محلات بدون ترخيص وعبوات مبيدات غير مصرح بتداولها في البحيرة

قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع مديرية الزراعة “الرقابة علي المبيدات والمخصبات ” وإدارة تموين بدر بالبحيرة بحملات مكبرة علي محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمركز بدر .

وأسفر المرور علي 20 محل عن ضبط 8 محلات بدون ترخيص والتحفظ على 194 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة بوزارة الزراعة وغير صالحة للاستخدام وغير مصرح بتداولها في الأسواق.

ظبط مبيدات زراعية غير مصرح بتداولها بالبحيرة

فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.