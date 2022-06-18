البحيرة.. زراعة 44 ألف فدان قطن و29 ألفا أرز و74 ألفا ذرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الدوريه للمحاصيل الصيفية مثل القطن والذرة والارز نظرا لأهميتهم الاقتصادية سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى التصدير لدول العالم.

ووجه بضرورة الالتزام بتطبيق الدورة الزراعية، لما لها من أهمية كبيرة في تحسين إنتاجية المحاصيل الحقلية ، خاصة بالمراكز التي تقوم بزراعة تلك المحاصيل بنطاق المحافظة.

وصرح المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بأن محافظة البحيرة من المحافظات الزراعية المهمة، ومحصول القطن من المحاصيل الرئيسية بها، حيث تم زراعة 44154 فدان حتى الآن، لافتا إلى أن المساحة المستهدف زراعتها بالمحافظة هذا العام من محصول القطن تصل إلى 66470 ألف فدان، عبارة عن 48500 فدان ائتمان و 10000 فدان إصلاح زراعى و 7970 فدان استصلاح .

وأضاف أن المحافظة تعد من المحافظات الرائدة في مجال الزراعات الحقلية المتنوعة وذات الإنتاجية العالية، لما يوليه المزارعون من اهتمام كبير بحقولهم، علاوة علي جودة التربة وملائماتها لزراعة المحاصيل المتنوعة ومن بينها القطن، وبنجر السكر، كما يتم التوجيه دائما إلى ادارتى المكافحة والإرشاد الزراعى بالمديرية لمتابعة الزراعة بصفة يومية حتى يتم علاج المحاصيل المصابة فور ظهور أية إصابات ، بالإضافة إلى إرشاد المزارعين بأية توصيات جديدة ترد إلينا .

وأكد مهندس محمد السيد نوار المدير العام ، انه منذ بداية الموسم تم توفير كافة أنواع التقاوي لجميع المحاصيل الصيفية ، كما تم توفير جميع المبيدات المصرح بها والمعتمدة بالجمعيات الزراعية حتى يتم التعامل فورا في حالة ظهور أية إصابات بالمحاصيل خاصة محصول القطن .

وأفاد " الدكتور نوار " بأن خدمة وزراعة محصول القطن قامت حتى اليوم بإزالة 47964 فدان وحرث 46480 فدان وتخطيط 45239 فدان وان ما تم زراعته من القطن التجارى هو 28554 فدان والإكثار 15600 فدان باجمالى 44154 فدان من اجمالى المستهدف زراعتة وهو 66470 فدان بالمحافظة ، حيث تم تخصيص مركز أبو حمص لزراعة الصنف جــ 86 إكثار وتم زراعة 11500 فدان بالمركز و 3600 فدان إكثار بالإصلاح الزراعى و 500 فدان إكثار بالاستصلاح بينما اجمالى ما تم خفه من محصول القطن على مستوى المحافظة هو 19100 فدان

وبالنسبه لمحصول الأرز تم زراعة 29563 ألف فدان أرز من اجمالى المساحة المقرر زراعتها وهى 186650 فدان، كما تم زراعة 74015 فدان ذرة صيفى بيضاء من اجمالى المساحة المتوقع زراعتها وهى 187385 فدان، وزراعة 44743 فدان ذرة صيفى صفراء من المتوقع زراعته وهو 152532 فدان.

كما أشار المهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة بالبحيرة، إلى ان اللجنة المكلفة بالإشراف على محصول القطن قامت بالمرور على مراكز دمنهور وشبراخيت والرحمانية والمحمودية ، حيث تم فحص مساحات القطن والذرة والأرز من دودة الحشد الخريفية وفى حالة ظهور أية بؤر إصابة يتم التعامل معها فورا بالمبيدات التى تم توفيرها عن طريق الوزارة والموجودة بالجمعيات الزراعية .

وتم التوجيه بطرق العلاج وأيضا التنبيه على المزارعين بالقيام بعمليات خف القطن نظرا الى أهميته فى زيادة الإنتاج ، مع تحزيم مساحات البرسيم الرباية المجاور للقطن بالزيت الرجيع أو الجير الحى لمنع انتقال دودة ورق القطن الى الزراعات المجاورة .

