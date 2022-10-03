تعليم البحيرة يكشف حقيقة وقوف التلاميذ داخل فصل بمدرسة بشبراخيت بسبب الكثافة

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إن العملية التعليمية منتظمة لليوم الثالث على التوالي منذ بدء العام الدراسي الجديد 2023/2022 دون أي معوقات أو عراقيل تعوق سير العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة التي تتجاوز 4150 مدرسة انتظمت بها الدراسة بعدد تلاميذ مليون و 632 ألفا و 500 طالب.

وحول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر صور لتلاميذ داخل مدرسة جميل عزيز بقرية مستناد التابعة لمركز شبراخيت، والتي يظهر فيه التلاميذ واقفة بسبب عدم وجود مقاعد بسبب كثافة الفصل التي بلغت 80 تلميذا، وفق لما تم نشره وتداوله، قال، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بأن الواقعة غير صحيحة وما يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي لابد من تحري الدقة من المختصين بدلا من إثارة البلبلة.

وشدد على ضرورة تحقيق الانضباط داخل المدارس وتكثيف أعمال النظافة وحسن معاملة الطلاب وتوجيههم والتفاعل البناء بينهم وبين معلميهم لإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والنهوض بمصر.