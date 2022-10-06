ضبط 7 منشآت طبية تدار بدون ترخيص في البحيرة

قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع ادارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة بالمرور على 20 منشأة طبية مابين عيادات ومعامل بمركز دمنهور أسفرت عن :-

- ضبط 7 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص.

- توجية انذارين مكافحة عدوى .

- توجية 5 انذارات لعدم تجديد عقد النفايات والمحرقة.

ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.