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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 7 منشآت طبية تدار بدون ترخيص في البحيرة

غلق منشأت طبية بدون
غلق منشأت طبية بدون ترخيص بالبحيرة

قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع ادارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة بالمرور على 20 منشأة طبية مابين عيادات ومعامل بمركز دمنهور أسفرت عن :-

- ضبط 7 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص.

- توجية انذارين مكافحة عدوى .

- توجية 5 انذارات لعدم تجديد عقد النفايات والمحرقة.

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دعم مستشفى الدلنجات بالبحيرة بـ 2 ماكينة غسيل كلوي

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ضبط 8 محلات بدون ترخيص وعبوات مبيدات غير مصرح بتداولها في البحيرة

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ضبط 4 أطنان أرز بالبحيرة قبل بيعهم في السوق السوداء

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استجابة لصدى البلد.. إصلاح خط المياه العمومي بشبراخيت في البحيرة

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تعليم البحيرة يكشف حقيقة وقوف التلاميذ داخل فصل بمدرسة بشبراخيت بسبب الكثافة

ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق  للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

البحيرة منشآت طبية تدار بدون ترخيص 20 منشأة إدارة الرقابة والمتابعة إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية منشآت طبية مديرية الشئون الصحية

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