غلق 7 منشآت طبية تدار بدون ترخيص بالبحيرة

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة التابعة لإدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع مديرية التموين بالبحيرة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وهيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك بالبحيرة وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بمركزي شبراخيت وايتاي البارود عدة حملات مكبرة.

وأسفر المرور على ٢٠ منشأة طبية خاصة مابين عيادات ومعامل عن:-

- ضبط أكثر من ١٠٠٠ عبوة أدوية مجهولة المصدر ومهربة وغير مسجله بوزارة الصحه وغير مصرح بتداولها داخل مركز طبي يدار بدون ترخيص

تقدر قيمتها بحوالى ٢٥٠ الف جنيه وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

- ضبط عدد ٧ منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص

- توجيه ١٣ انذار مخالفة اشتراطات مكافحه العدوى لعدد ١٣ منشاه طبية خاصة

وتم التشديد على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة والغلق الإداري للمنشآت المخالفة.