استجابة لصدى البلد.. إصلاح خط المياه العمومي بشبراخيت في البحيرة

قامت محافظة البحيرة، من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بإصلاح الكسر الموجود بخط المياه العمومي المخرج الرئيسي من شركة مياه الشرب و المؤدى لقرية الإصلاب التابعة لمركز شبراخيت، لحل مشكلة ضعف المياه بالقرية.

وذلك بعد نشر موقع صدى البلد، مناشدة أهالي قرية الإصلاب بنشر شكواهم ومعاناتهم من ضعف المياه وعدم وصولها لكل القرية.

حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشبراخيت، وتم إصلاح الكسر الموجود بخط المياه العمومي.

كان صدى البلد قد نشر استغاثة من أهالي قرية الإصلاب التابعة لمركز شبراخيت، ومعاناتهم من ضعف المياه وانقطاعها يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 مساءاً.



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