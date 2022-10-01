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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 168 نظارة طبية بقرية الإمام مالك بوادي النطرون

حياة كريمة
حياة كريمة

أكد ريمون رفعت نائب مدير التنمية الريفية الشاملة ومسئول مبادرة حياة كريمة بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية أنه تم تسليم  (168) نظارة طبية بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الامام مالك للمواطنين الذين تم توقيع الكشف عليهم بالقافلة الطبية يوم الخميس الموافق 8/9/2022 والتي قام المواطنين خلالها بالفحص واختيار الموديلات المناسبة لهم.

واستكمالا للتعاون والتنسيق بين الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية والوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون ومديريتي الصحة والتضامن الإجتماعي بالبحيرة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وإستمراراً لتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية.

البحيرة مبادرة حياة كريمة التضامن الاجتماعي وادي النطرون عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الهيئة القبطية الإنجيلية لأسر الأولى بالرعاية تضامن الاجتماعي التضامن

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