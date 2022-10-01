تسليم 168 نظارة طبية بقرية الإمام مالك بوادي النطرون

أكد ريمون رفعت نائب مدير التنمية الريفية الشاملة ومسئول مبادرة حياة كريمة بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية أنه تم تسليم (168) نظارة طبية بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الامام مالك للمواطنين الذين تم توقيع الكشف عليهم بالقافلة الطبية يوم الخميس الموافق 8/9/2022 والتي قام المواطنين خلالها بالفحص واختيار الموديلات المناسبة لهم.

واستكمالا للتعاون والتنسيق بين الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية والوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون ومديريتي الصحة والتضامن الإجتماعي بالبحيرة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وإستمراراً لتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية.