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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة سكانية شاملة بقرية كفر داود بمركز وادي النطرون بالبحيرة

قوافل سكانية شاملة
قوافل سكانية شاملة بالبحيرة

 نظمت الوحدة المحلية لمركز و مدينة وادي النطرون بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام،قافلة سكانية شاملة بقرية كفر داود حيث تم خلال القافلة تقديم الخدمات التالية:

بالنسبة لقطاع الطب البيطري، فقد تم  رش 500 رأس اغنام و علاج جماعى ل 400 أغنام و الباطنة 45 رأس ابقار و جاموس و 150 رأس أغنام .

وتم القاء محاضرة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان و كيفية الوقاية منها و المبادرة الرئاسية لمراكز تجميع الالبان .

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و بالنسبة لقطاع الصحة، تم الكشف على 14 سيدة من خلال العيادة المتنقلة بالمجان وتقديم المشورة ل 5 سيدات و تقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ل 9 سيدات.

و بالنسبة لقطاع التموين، تم  توفير سيارة لبيع السلع الغذائية و اللحوم المجمدة بأسعار مدعمة وسيارة لتوزيع أنابيب البوتاجاز بسعر المصنع لأهالي القرية.

و قطاع النظافة، تم  تنفيذ حملة لجمع القمامة ورفع المخلفات بنطاق القرية بواسطة معدات و سيارات الوحدة المحلية.

و قطاع الكهرباء، تم تنظيم حملة توعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق القرية.

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كما تم خلال عقد ندوات توعوية حول أخطار الزيادة السكانية و أهمية التعليم للفتيات و كيفية الاشتراك بمشروع محو الأمية.

ذلك في إطار الجهود المبذولة لتكثيف عمل القوافل السكانية و الطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

تنظيم قافلة سكانية شاملة البحيرة مركز وادي النطرون قافلة سكانية شاملة مبادرة الرئاسية كفر داود

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