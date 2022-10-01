قافلة سكانية شاملة بقرية كفر داود بمركز وادي النطرون بالبحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز و مدينة وادي النطرون بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام،قافلة سكانية شاملة بقرية كفر داود حيث تم خلال القافلة تقديم الخدمات التالية:

بالنسبة لقطاع الطب البيطري، فقد تم رش 500 رأس اغنام و علاج جماعى ل 400 أغنام و الباطنة 45 رأس ابقار و جاموس و 150 رأس أغنام .

وتم القاء محاضرة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان و كيفية الوقاية منها و المبادرة الرئاسية لمراكز تجميع الالبان .

و بالنسبة لقطاع الصحة، تم الكشف على 14 سيدة من خلال العيادة المتنقلة بالمجان وتقديم المشورة ل 5 سيدات و تقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ل 9 سيدات.

و بالنسبة لقطاع التموين، تم توفير سيارة لبيع السلع الغذائية و اللحوم المجمدة بأسعار مدعمة وسيارة لتوزيع أنابيب البوتاجاز بسعر المصنع لأهالي القرية.

و قطاع النظافة، تم تنفيذ حملة لجمع القمامة ورفع المخلفات بنطاق القرية بواسطة معدات و سيارات الوحدة المحلية.

و قطاع الكهرباء، تم تنظيم حملة توعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق القرية.



كما تم خلال عقد ندوات توعوية حول أخطار الزيادة السكانية و أهمية التعليم للفتيات و كيفية الاشتراك بمشروع محو الأمية.

ذلك في إطار الجهود المبذولة لتكثيف عمل القوافل السكانية و الطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.