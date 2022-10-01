إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص مع جرار بالبحيرة.. صور

أصيب 4 أشخاص باصابات متفرقة بالجسم جراء حادث تصادم ميكروباص و جرار زراعى على الطريق الزراعي بدمنهور أمام مطعم العشري بمحافظة البحيرة ، ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.



ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم ميكروباص فى جرار زراعى على الطريق الزراعي بدمنهورأمام مطعم العشري أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص و تم نقلهم إلي مستشفى دمنهور التعليمى لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

حادث تصادم ميكروباص

إخطار بالحادث



انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجري الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وتبين إصابة كل أمل سمير عبده 16 سنةاشتباه كسر في الحوض ، و مجدي عبد الوهاب علي 57 سنة جرح الركبة اليسرى ، مديحة إبراهيم علي 45 سنة جرح الساق اليمنى ، فتحالله الشحات فتح الله 36 سنة كدمات متفرقة بالجسم جميعهم مقيمين سنطيس مركز دمنهور .



وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة و وجري تحرير المحضر وتولت النيابةالتحقيق في الحادث.