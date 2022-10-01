4124 مدرسة في البحيرة تستقبل 1.6 مليون طالب بالمراحل التعليمية المختلفة.. اليوم

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن أكثر من 4124 مدرسة بنطاق الإدارات التعليمية الثمانى عشر جاهزة لاستقبال أكثر من 1632500 طالب وطالبة مع بداية العام الدراسى الجديد 2022 - 2023، حيث شهد اليوم، السبت، انتظام المدارس والتزام الطلاب.

جدير بالذكر أن مدارس المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي، حيث تم متابعة وصول مخصصات المديرية من الكتب المدرسية للعام الدراسى الجديد من مخازن الوزارة إلى مخازن المديرية ومنها إلى مخازن الإدارات التعليمية، وتنظيم يوم للتعارف بالمدارس لطلاب الصفوف الأولى لتعريفهم بأماكن فصولهم واصطفافهم وتدريبهم على طابور الصباح وتسليمهم للكتب المدرسية.

كما تمت إزالة أي إشغالات بجوار المدارس خاصةً بجوار بوابات الدخول والخروج للتلاميذ وبجوار أسوار المدارس ونطاقها، وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب والمعلمين من الأمراض المعدية، ومراجعة أسوار المدارس والتأكد من سلامة الأبواب والشبابيك والمقاعد والزجاج.

وتم التنبيه على جميع مدارس المحافظة بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة والعمل على تنمية وغرس حب الوطن لدى الطلاب من خلال تحية العلم المصرى وترديد النشيد الوطنى، وتعريف الطلاب برموز وقيادات المجتمع، وتبصيرهم بالمشروعات القومية المنفذة على أرض مصر فى جميع المجالات.