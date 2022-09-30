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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من بينهم 3 أطفال.. إصابة 8 أشخاص أثر حادث إنقلاب تروسكل بالبحيرة

انقلاب ترويسكل
انقلاب ترويسكل

تعرض 8 أشخاص لإصابات بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث انقلاب ترويسكل فى المصرف نتيجة اصطدام سيارة ملاكى امام قرية الطامية بكوبرى عاشور اتجاه المحموديه بمحافظة البحيرة ، ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى لتلقي العلاج وحررمحضر بالواقعة.


إخطار يفيد بإنقلاب ترويسكل فى مصرف 
 

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب ترويسكل فى المصرف نتيجة اصطدام سياره ملاكى به امامقرية الطامية بكوبرى عاشور اتجاه المحموديه أسفر عن إصابة 8 أشخاص و تم نقلهم إلي مستشفى دمنهور التعليمى لعمل الإسعافاتالأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين و الحالة الصحية  

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجري الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وتبين إصابة كل من عادل خميس جمعه50سنه اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفه بالجسم ،و على احمد على 10سنوات اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفه بالجسم،و سميحه على محمد 45سنه شتباه ما بعد الارتجاج، و احلام على الديب 50سنه اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفخد الايسر،وايمن شوقى احمد 42سنه اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفه بالجسم ، و اسلام شوقى احمد 12سنه اشتياه ما بعد الارتجاجوكدمات مختلفه بالجسم، سهام سعيد الصافى 15سنه  اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفه بالجسم ،و سلوى على خميس 28سنه اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفه بالجسم جميعهم مقيمين بالرحمانية.

ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة و وجري تحرير المحضر وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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