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حوادث

مصرع طفل تحت عجلات جرار زراعي في البحيرة

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:38 م
جثة
جثة
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أسماء الجنبيهى

لقي طفٌل مصرعه دهسًا، تحت عجلات جرار زراعي، اليوم الجمعة، أثناء عبوره الطريق بعزبه مرسى التابعة لزاوية غزال بمركز المحموديه، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة المحمودية يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال جثة "عمر عنتر شداد"، ٦ سنوات.

بسؤال والده ، أكد أنه أثناء عبور نجله الطريق اصطدم به جرار زراعي نتج عنه وفاته في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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