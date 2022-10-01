الصور الأولى لحادث إنقلاب سيارة ملاكى أودى بحياة سيدتان وإصابة شخص بالبحيرة

حصل" موقع صدي البلد" على الصور الأولى لحادث إنقلاب السيارة الملاكى ، الذي أودى بحياة سيدتان و إصابة شخص أخر ، إثر تعرضهم لحادث انقلاب علي الطريق الزراعي أمام قرية بردلة دائرة مركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة .



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الزراعي أمام قرية بردلة بدائرة بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة .

حادث إنقلاب

تحديد هوية المتوفين

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجري الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وتبين مصرع كل من " نعمة محمد السيد " 42 سنة مقيمة خورشيد ، و " سها جابر صالح " 45 سنة مقيمة خورشيد، وتم حفظ الجثين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوارالعام.

تحديد هوية المصاب

كما أسفر الحادث عن إصابة " محمود حسن عبد المنعم حسن " 33 سنة مقيم البسلقون كفر الدوار، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.