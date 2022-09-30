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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارة نقل  مع سيارة جامبو على طريق محمر الضبعة كيلو 150 داخل نطاق محافظة البحيرة ، ونقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد وادى النطرون لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

إخطار يفيد بوقوع حادث 
 

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة جامبو على طريق محمر الضبعة كيلو 150 مما أدى إلى مصرع شخص و إصابة 4 أخرين ونقلوا إلي مستشفى اليوم الواحد بوادى النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء و الحالة الصحية لمصابى الحادث 


وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجري الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين مصرع تامر كمال شحاته 45 سنه، جثة هامدة ، فيما أصيب إيمان احمد علي مسلماني 37 سنة كسر بالقدم الأيمن ، إيمان تامر شحاته 19سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم متولي عبد الدايم 42 كسر بالضلوع و كسر الحوض ، محمد محمود حلمي 38 سنه بكدمات متفرقة بالجسم .

 ونقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادى النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة و وضع الجثة فى ثلاجة حفظ الموتي وجري تحرير المحضر وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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