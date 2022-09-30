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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

8 ضحايا خدهم ونزل الترعة.. القصة الكاملة لحادث تروسيكل البحيرة

انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل

شهدت محافظة البحيرة اليوم، حادث تروسيكل راح ضحيته 8 أشخاص، بعد انقلابه في أحد مصارف مركو المحمودية عقب اصطدامه بسيارة ملاكي.

بدأت الواقعة باصطدام تروسيكل بسيارة ملاكي أمام قرية الطامية بكوبرى عاشور اتجاه المحمودية بمحافظة البحيرة، وهو ما تسبب في  تعرض 8 أشخاص لإصابات بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء انقلاب للتروسيكل.

تفاصيل حادث تروسيكل البحيرة 

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب ترويسكل فى المصرف نتيجة اصطدام سيارة ملاكى به أمام قرية الطامية بكوبرى عاشور اتجاه المحموديه أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمى لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث تروسيكل البحيرة 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين إصابة كل من عادل خميس وجمعة 50 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم ،و على احمد على 10 سنوات اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم،و سميحه على محمد 45 سنة شتباه ما بعد الارتجاج، و احلام على الديب 50سنه اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفخذ الايسر،وايمن شوقى احمد 42سنه اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم ، و اسلام شوقى احمد 12سنه اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم، سهام سعيد الصافى 15سنه  اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم ،و سلوى على خميس 28سنه اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم جميعهم مقيمين بالرحمانية.

ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة و وجري تحرير المحضر وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

محافظة البحيرة البحيرة مديرية امن البحيرة اصطدام سيارة ملاكي مستشفى دمنهور القصة الكاملة حادث تروسيكل البحيرة

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