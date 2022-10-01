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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مستمرة لمراجعة المعديات النهرية بنطاق محافظة البحيرة

المعدات النهرية
المعدات النهرية

شهدت محافظة البحيرة جهودا مستمرة لمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة لتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بمراجعة المعديات بنطاق قرى ( الشعيرة - كفر الشيخ مخلوف - نكلا العنب - شبرا النونة ).

كما قامت الوحدات المحلية بمراكز " كوم حمادة - رشيد - شبراخيت " بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها والتأكد من الالتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان .

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