دعم مستشفى الدلنجات بالبحيرة بـ 2 ماكينة غسيل كلوي

قامت مؤسسة "مصر الخير" بدعم مستشفى الدلنجات بـ ٢ ماكينة غسيل كلوى بقيمة 444 الف جنية ذلك لخدمة مرضى الفشل الكلوي، وتوفير الخدمات الصحية لهم و تعد إضافة للمستشفى، وستسهم في رفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوي.

جهاز غسيل الكلى



وأكد أيمن أبو غالي مدير المكتب التنفيذي للمؤسسة بقطاع البحيرة والإسكندرية ومطروح على الدور الكبير الذى تقوم به مؤسسة "مصر الخير" الحيوي فى خدمة شرائح غير القادرين فى المجالات المختلفة من خلال المساعدات المادية والعينية والمشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة بقرى ومراكز المحافظة ومشاركة جهود الدولة فى دعم جميع أبنائها والعمل على تلبية إحتياجاتهم وخاصة دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية ومحدودي الدخل والأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

ويأتي ذلك في إطار جهود وإهتمام الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، والعمل على تلبية جميع إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً، بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى.