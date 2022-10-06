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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري البحيرة: استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد طاعون

تحصين الأغنام في
تحصين الأغنام في البحيرة

واصلت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة دكتور أحمد عيادة فعاليات الحمله القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتى انطلقت أول أمس الثلاثاء الموافق 4/10

 الحملة القومية لتحصين الأغنام

حيث قامت المديرية أمس الأربعاء بتحصين عدد 3720 رأس أغنام وماعز، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه خلال أول وثانى أيام الحمله 6988 رأس وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات والوحدات التابعة للمديرية.

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بيطري البحيرة: علاج أكثر من 115 ألفا من رؤوس الماشية والطيور

 الحملة القومية لتحصين الأغنام بالبحيرة

يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .

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بيطري البحيرة: ترقيم وتسجيل 2681 رأس ماشية خلال أسبوع

 

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