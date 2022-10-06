بيطري البحيرة: استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد طاعون

واصلت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة دكتور أحمد عيادة فعاليات الحمله القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتى انطلقت أول أمس الثلاثاء الموافق 4/10

الحملة القومية لتحصين الأغنام

حيث قامت المديرية أمس الأربعاء بتحصين عدد 3720 رأس أغنام وماعز، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه خلال أول وثانى أيام الحمله 6988 رأس وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات والوحدات التابعة للمديرية.

الحملة القومية لتحصين الأغنام بالبحيرة

يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .