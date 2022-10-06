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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إفتتاح مركز تجميع ألبان الإصلاح الزراعي بقريه زهرة  بالبحيرة

مركز تجميع ألبان
مركز تجميع ألبان الإصلاح الزراعي بالبحيرة

قامت مديرية الطب البيطري وبالتنسيق مع عبد الرشيد غانم منسق تطوير مراكز تجميع الألبان بالوارزة بإفتتاح مركز تجميع ألبان الإصلاح الزراعي بقرية زهرة بمركز كفر الدوار، وذلك بحضور الدكتور احمد عيادة مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة ومهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ومدير مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة وعدد من موردين الألبان للمركز

مراكز تجميع الألبان بالبحيرة

وخلال الافتتاح اكد الدكتور عبد الرشيد على أهمية مراكز تجميع الألبان للحصول على كوب لبن آمن ونظيف بدءاً من المزرعة وصولا إلي المركز،

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 مشيراً إلى دعم الدوله المستمر لتلك المراكز للحصول على شهادات الجودة وتقديم الدعم لصغار المربين عن طريق انضمامهم لمشروعات تنموية تابعة لوزراة الزراعة.

ذلك في إطار مبادرة السيد الرئيس لتطوير مراكز تجميع الألبان وجهود المحافظة التى تهدف إلى التوسع فى افتتاح مراكز جديدة متطورة للحصول على كوب لبن آمن ونظيف 

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