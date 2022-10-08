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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات جيره.. إصابة 4 أشخاص أثر وقوع مشاجرة بقرية المسين بالبحيرة

مشاجرة بقرية المسين
مشاجرة بقرية المسين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع مشاجرة بقرية المسين التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع مشاجرة لخلافات الجيرة بقرية المسين التابعة لمركز الدلنجات ونقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية.

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بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من "' سعيد هاني عبدالحميد"، 17 سنة، طالب، مصاب بجرح قطعي في العين وكسر في الساق اليمنى، عادل السيد محمد، 26سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، عبدالحميد هاني عبدالحميد، 24 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، ريم فكري ابراهيم، 35 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمي قرية المسين التابعة لمركز الدلنجات.


ونقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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