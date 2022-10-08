إبن البحيرة.. أول عالم مصرى يفوز بجائزة كلية الطب من جامعة هارفارد

فاز الدكتور أحمد الزغبى إبن محافظة البحيرة بجائزة BRight Futures Prize لعام 2022 وذلك بعد الانتهاء من التصويت المجتمعي من كل أنحاء العالم على المشروع الفائز على تمويل لتنفيذ البحث ، حيث يعتبر أول مصرى يحصل على الجائزة بمستشفى بريجهام بكلية طب جامعة هارفارد .

الدكتور أحمد الزغبى

وكانت جامعة الإسكندرية قد أعلنت منذ عدة أيام عن اختيار المشروع البحثي للدكتور أحمد الزغبي، مدرس التصنيع الدوائي والتكنولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، للمنافسة على جائزة عالمية، ليكون أول عالم مصري يُرشح للفوز بهذه الجائزة التي تقدم من كلية الطب جامعة هارفارد.

وأوضحت جامعة الإسكندرية، في بيان لها أن المُرشح يعمل حاليًا مدرسًا بالمستشفى التعليمي لكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية بقسم الهندسة الدوائية ، وتم اختياره كأحد أفضل 3 مشاريع بحثية لهذا العام، من قبل لجنة علمية مختصة من أساتذة الطب جامعة هارفارد.

تفاصيل الفوز بالجائزة

وأشارت إلى أن اختيار المشروع الفائز يعتمد على التصويت المجتمعي من كل أنحاء العالم، ويستمر لمدة أسبوعين من 21 سبتمبر إلى 7 أكتوبر القادم، وبناءً على عدد الأصوات يحصل المشروع الفائز على تمويل لتنفيذ البحث، حيث نشرت جامعة الأسكندرية رابطا لمشاركة المصريين في التصويت له لنيل الجائزة.

العلماء الأعلى تأثيرا في العالم

يذكر أنه تم اختيار الدكتور أحمد عثمان الزغبي، في ديسمبر من العام الماضي في تصنيف كلاريفيت الدولي ضمن العلماء الأعلى تأثيراً مرجعيا على مستوى العالم.