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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البيضة بـ 1500 جنيه.. جولة داخل مزرعة لتربية النعام في البحيرة

صاحب مزرعة نعام بالبحيرة
صاحب مزرعة نعام بالبحيرة

نعام يملأ أرضاً فضاء.. يتوسطها رجل تحاول أن تداعبه بحركاتها لأنها لا تعرف سواه، حيث أنها تخشي اقتراب الجميع منها لتجري عليه باعتباره ملاذها الآمن، تلك هو الحال بين "سعيد محمد" ونعامه بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

 

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في البداية يقول سعيد محمد حسن، إن مشاريع تربية النعام والغزلان، من المشاريع المنتشرة في الآونة الأخيرة، لما تتميز به من سهولة التربية وتحقيق أرباح مضمونة، حيث يصل سعر كيلو اللحم 250 جنيها للنعام والبيضة إلى 800 جنيه.

 

مزرعة نعام بالبحيرة

ويضيف قائلا: "أنا بتاع جبسبورد وجبس بلدي، الفترة اللي فاتت من 4 سنين المعمار كان واقف، وكورونا وقفت كل الشغل، الفكرة جت بعد توقف كل الشغل، ولفينا محافظات كتير عشان نقدر نعمل المشروع ده، وتواصلنا مع ناس كتير وبدأنا بكتاكيت صغيرة".

مشروع تربية النعام 

يعمل سعيد  صاحب الـ 39 عام في تربية النعام منذ ما يقرب من 4 أعوام وذلك بعد حدوث جائحة كورونا والتي أوقفت عمله الذي كان يعمل به سابقًا في مجال الإعمار فاضطر للبحث عن مشروع خاص أو فكرة مختلفة إلا أن وجد مشروع تربية النعام علي وسائل التواصل الاجتماعي.

بث مباشر : 

الاستفادة من كل شئ يتعلق بطائر النعام 

 

ويروي سعيد خلال حديثه ل" صدى البلد" أنه قرر  أن يبدأ بفتح مزرعة صغيرة لتربية النعام فقام بشراء كتاكيت صغيرة وتربيتها وحاول في بداية المشروع أن يجمع المعلومات الكافية عنه بسبب قلة خبرته بهذا المجال ومن بعدها قام بالتوسع وبعدد أكبر من من إناث وذكور النعام.

 

مزرعة نعام بالبحيرة

 

وأوضح" سعيد" أن لحم النعام يعد من أفضل أنواع اللحوم لأنه صحي وخالي من الكوليسترول لذا يزداد سعره مقارنة بباقي أنواع اللحوم، كما أنه يستطيع الاستفادة من كل شئ يتعلق بطائر النعام فهو يبع اللحوم وأيضا الريش الذي يستخدم في أغراض الزينة بالإضافة إلي البيض.

مزرعة نعام بالبحيرة

وأكد أنه يستخدم ثلاث انواع مختلفة من الأعلاف في تغذية النعام وتختلف علي حسب المرحلة العمرية للنعام، كما يتم تحصينه بشكل مستمر مع توفير كافة المعدات سواء الخاصة بالتدفئة بالشتاء أو التهوية بالصيف فالنعام من الكائنات التي تتأثر بشدة بسبب تغير الطقس، مشيرا الى أن موسم التزاوج يتم  بين شهري فبراير وأكتوبر من العام. 

مزرعة نعام بالبحيرة

ولفت" مالك النعام" إلى  أن هناك اختلاف أسعار النعام حسب الحجم والوزن فيتراوح سعرها ما بين 3000 إلى 5000 جنيه، كما يبلغ سعر  كيلو الريش من 1000 إلي 1500 جنيه وتباع البيضة الواحدة بـ 1500 جنيهًا واذا كانت فارغة تباع بثمن 250 جنيها وتستخدم في الرسم والزخرفة نظرًا لصلابتها ويصل سعر الكتكوت من 2000 جنيه.

البحيرة مزرعة نعام تربية النعام البيض محافظة البحيرة تحقيق أرباح سعر الكتكوت بيضة

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