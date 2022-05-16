لحمه أغلى وأطيب.. قصة أول مزرعة لـ النعام بدمياط

محافظة دمياط

لحمه اغلي واطيب، أنه لحم النعام علي الرغم من أن مشروع مزرعة نعام ، جديدا على المجتمع الدمياطى الا أنه مشروع تجارى مربح ،والنعام أكبر طائر حي في العالم؛ حيث يبلغ متوسط ​​طول الذكور حوالي 2.4 متر ويمكن أن يزيد وزنهم على 100 كجم، لكن الإناث أصغر قليلًا من الذكور، وهو ينتج لحومًا أكثر من الماشية ويحتوي على أقل نسبة من الدهون والسعرات الحرارية والكوليسترول.

ودائمًا ما تتم تربية النعام تجاريًا من أجل جلده الذي يُستخدم في صناعة الأحذية وغيرها من المصنوعات الجلدية، فضلًا عن الإكسسوارات، وكذلك الريش، الذي يستخد في أغراض مختلفه كما يتم طهي بيض النعام وتناوله في بعض المطاعم الراقية حول العالم.

احمد الدسوقي ، شاب فكر في فكرة مشروع تجارى منذ ١١ عام ووجد أن سوق النعام بدمياط جديد على المجتمع الدمياطى فقرر أن يبدأ مشروعه في تربيه وتجارة النعام

يقول ، أنه في الفترة الاخيرة تحول عدد من أصحاب المزارع المتخصصة في إنتاج لحوم البقر إلى تربية طيور النعام، نظرًا لأن المُزارع يُمكنه تحقيق المزيد من العوائد الاستثمارية العالية خلال فترة زمنية قصيرة وبأقل تكلفة، فالبقرة تلد عجلًا واحدًا كل عام ويكون هذا العجل جاهزًا للتسويق في غضون عامين وينتج حوالي 250 كجم من اللحوم، والنعامة الواحدة تنتج ما يصل إلى 40 بيضة كل عام، وعادة ما تصل هذه الكتاكيت إلى الحجم المتداول بالسوق خلال حوالي 14 شهرًا، وهو ما ينتج لحمًا يصل وزنه إلى 1800 كيلو جرام.

وتابع ، لا يقتصر الأمر على اللحوم فقط بل قد تنتج النعامة أيضًا ما يصل إلى 50 مترًا مربعًا من الجلد و36 كيلو جرامًا من الريش في عام واحد فقط.

واشار إلى أنه فكر هو وشريك له في إنشاء مزرعه للنعام وبالفعل اصبحت المزرعه نواه لموارع اخري تم انشاؤها بدمياط لتربيه وتسمين النعام ولكن البدايه كانت من مزرعته.

واضاف أن هناك حملات تحصين تتم من قبل الطب البيطرى بدمياط ولكنهم ليسوا على درايه كامله بتحصين وتربيه النعام.

