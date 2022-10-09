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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دعاء عريبي تتقدم بسؤال برلماني بشأن عدم تجديد طريق طنطا - بسيون

النائبة دعاء عريبي
النائبة دعاء عريبي

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  بسؤال موجه  للواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية ، بشأن طريق طنطا بسيون.

وقالت عريبي في سؤالها انه في ضوء إهتمام الدولة المصرية بتطوير شبكة الطرق في كافه المحافظات ، بالإضافة إلى أن طريق طنطا بسيون متهالك ويقع عليه العديد من الحوادث، فلماذا لم يتم تجديد الطريق ودخولة ضمن شبكه الطرق التي تم تجديدها بمحافظة الغربيه .

وقالت نائبة التنسيقية البرلمانية دعاء عريبي أنه تم التقدم بالعديد من الأهالي شكاوي بسبب كثرة الحوادث علي الطريق متسائلة :" هل تم إدراج طريق طنطا بسيون ضمن شبكة الطرق التي سيتم تجديدها بمحافظة الغربية بموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ".

وكان قبلها قد أعلنت النائبة دعاء عريبي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بسؤال موجه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الإجراءات التي تقوم بها هيئة الأبنية التعليمية للرقابة على بناء الأبنية التعليمية الجديدة وأيضا الرقابة على بعض الأبنية المتهالكة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة.

وقالت النائبة دعاء عريبي في سؤالها الموجه لوزير التعليم أن هذا الأمر يأتي في إطار الحفاظ على سلامة أبنائنا من طلبة وطالبات المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة.

 

 

 

 

وأكدت النائبة دعاء عريبي، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير الأبنية التعليمية للحفاظ عليها.

وزير التعليم محافظة الغربية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين دعاء عريبى طريق طنطا بسيون

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