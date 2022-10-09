75 دقيقة.. الزمالك يبحث عن الثاني في شباك فلامبو والجزيري يطالب بركلة جزاء

مرت 75 دقيقة بتقدم الزمالك علي فلامبو البوروندى بهدف وحيد، فى اللقاء الذى يجمعهما حالياً علي ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية فى ذهاب دور الـ32 ، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

جاء هدف الزمالك فى الدقيقة 42 عن طريق حسام عبدالمجيد من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .

وبدأت نقلات بين لاعبي الزمالك وسط الملعب للسيطرة على الكرة مع بداية المباراة.

وجاءت هجمة للزمالك بعد تمريرة من فتوح واستلام من الوردي داخل منطقة الجزاء لكن الحكم احتسب تسلل فى الدقيقة 13.

وفى الدقيقة 14، جاءت فرصة هدف للزمالك بعد عرضية من فتوح قابلها نداي برأسية من داخل المنطقة مرت أعلى المرمى.

وأهدر الزمالك هدفا مؤكدا بعد عرضية من زيزو وإبعاد من الدفاع وصلت لفتوح سددها قوية لتصطدم بالدفاع ومتابعة وتسديدة من نداي داخل منطقة الجزاء وانقاذ من الدفاع وابعاد للكرة لركينة فى الدقيقة 37 .

وطالب سيف الدين الجزيري الحكم بركلة جزاء بعد السقوط داخل المنطقة فى الدقيقة 48 .

ودفع فيريرا بـ سيد نيمار فى الدقيقة 58 بدلا من زكريا الوردى .

وضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - أحمد مصطفى" زيزو" - إبراهيما نداي

خط الهجوم : سيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ويوسف إبراهيم "اوباما" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

