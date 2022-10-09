محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات البرنامج التدريبي لنظم المعلومات الجغرافية

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى نائب المحافظ بدء فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص ArcGis لنظم المعلومات الجغرافية والمنفذ للكادر الفني والإداري بوحدة الجيومكانية بديوان عام المحافظة، مركز استدامة للتدريب والتطوير.

واستمع محافظ كفر الشيخ، لأجندة التدريب المزمع تنفيذه من شركة Esri الدولية المتخصصة في مجال نظم المعلومات والتقنيات الجيومكانية ، مبدياً إعجابه بالمخطط التدريبي المعروض والمحتوى التقني المقدم، مشدداً على الحضور بتحقيق أقصى استفادة من البرنامج واستغلال كافة سبل الدعم المقدمة لهم في هذا الإطار انعكاساً على جودة وكفاءة المخرجات في عمل الوحدة.

ومن جانبه، أوضح عمرو البشبيشي، أن التدريب هو استمرارا لنهج المحافظة في الإستثمار السخي في رفع كفاءة أبناءها من الكادر الإداري للمحافظة، ممثلاً في شراكات استراتيجية واستقطاب لكبرى المؤسسات التدريبية وبيوت الخبرة المتخصصة في شتى المجالات، وما لذلك من آثار ايجابية على كفاءة العاملين بالمحافظة وصقل مهاراتهم الفنية والتقنية والإدارية.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي ينفذ بإشراف مركز استدامة للتدريب والتطوير وذلك ضمن الخطط الموضوعة لرفع كفاءة العاملين بوحدة نظم المعلومات الجيومكانية تنفذه شركة يستهدف العاملين بوحدة نظم المعلومات الجيومكانية ينفذ بنظام Training Modules المستويات التدريبية على مدار (55 يوما تدريبيا بما يعادل ) 330 ( ساعة تدريبية وينفذ البرنامج التدريبي بطريقة on job taring) على إدارة البيانات الحقيقية بالمحافظة.

ويشمل بروتوكول التعاون مع شركة ESRI الدولية إنشاء البوابة الجغرافية للمحافظة والتي تعد خطوة هامة وحيوية في الاستعانة بأحدث تقنيات في العالم لتحقيق الإدارة الذكية للملفات الهامة والحيوية لدى المحافظة وسبق في هذا المجال الحيوي على النطاق المحلي وفي المنطقة ككل.

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