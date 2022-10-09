محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.. صور

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، عقب صلاة المغرب بمسجد الإستاد.

جاء ذلك بحضور سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، والمهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وسط حضور كبير من الأهالي وأئمة الأوقاف.



ووجه محافظ كفر الشيخ خلال الاحتفال التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بصفة عامة، وشعب كفر الشيخ بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر جيشاً وشعباً وقيادة.

وبدأ الاحتفال عقب صلاة المغرب، بتقديم شيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، وبتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ قطب الطويل، ثم كلمة للشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف أشار فيها إلى أهم الدروس المستفادة من سيرة النبي العطرة واستعراض لبعض المشاهد التاريخية عن مولده -صلى الله عليه وسلم- موجهاً رسالة إلى الشباب المصري بأن يتجه إلى التعليم والبناء وتبنى الأفكار الوسطية للحفاظ على هويتنا وبناء دولتنا المصرية قوية شامخة بين الأمم، داعيًا الجميع بالاقتداء بالرسول -صلى الله عليه وسلم- داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعله عاماً خيراً وسلاماً وأمناً على كافة أهل الأرض.

وأعقبها الابتهالات الدينية للشيخ محمد عبد العزيز وافي، وسط تفاعل من جميع الحضور، ثم صافح المحافظ الحضور للتهنئة بالمولد النبوي الشريف.