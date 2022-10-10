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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في حالات الحرق والسطو.. تعرف على أبرز شروط وثيقة تأمين البضائع

تأمين البضائع
تأمين البضائع

توفر شركة مصر للتأمين كافة التغطيات التأمينية لعدد من القطاعات الاقتصادية ومنها تأمين النقل الداخلي.

تأمين البضائع 

وتقدم شركة مصر للتأمين  حماية تأمينية لكافة البضائع التي تم نقلها على السيارات / السكة الحديد  بشروط أخطار الطريق حيث تغطى الخسائر و الأضرار التي تلحق بالرسالة المؤمن عليها .

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الرقابة المالية: 11.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 7 أشهر

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الرقابة المالية: 15 مليار جنيه حجم التعويضات التأمينية المسددة خلال 7 أشهر

وحددت شركة مصر للتأمين الخسائر والأضرار التى تشملها التغطية التأمينية على البضائع.

1-الحريق

2-انقلاب او تصادم او غرق لوسيلة النقل

3-خروج عربات السكة الحديدية عن قضبانها

 

وأتاحت شركة مصر للتأمين أمكانية شمول الوثيقة التأمينية الأخطار الإضافية التي تخضع لرغبه المؤمن العميل (بقسط اضافى ) ومنها :

أخطار الشحن والتفريغ

أخطار السطو المسلح

تغطية ميل السيارة

السرقة

أخطار الحروب

مياه الأمطار والسيول والظواهر الطبيعية

 

النقل النهرى

 

وشملت وثيقة النقل الداخلى التى تقدمها شركة مصر للتأمين  تعظية تأمينية على البضائع والأشياء المنقولة نهرا بواسطة وحدات النقل النهري

يضمن التامين بموجب هذه الوثيقة الفقد و/او التلف الكلي او الجزئي الذى يلحق بالرسالة المؤمن عليها والذى يحدث كنتيجة مباشرة عن تحقق احد الاخطار التالية :الحريق ،تصادم ، شحوط ،انقلاب ،غرق الوحدة الناقلة

تأمين تأمين البضائع السيارات النقل الداخلي مصر للتأمين

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في حالات الحرق والسطو.. تعرف على أبرز شروط وثيقة تأمين البضائع

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