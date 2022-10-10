اليوم.. نظر محاكمة ربة منزل بتهمة قتل طفلتها

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة ربة منزل بتهمة قتل طفلتها.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين د عمر الشريف وهشام الدرندلي، وأمانة سر محمد طه.

ضرب طفلة

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمة بضرب المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، ولم تقصد من ذلك قتلا، فأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها، بأن اعتادت ضربها واتخذته سبيلا لتربيتها، ملتفتة عن صغر سنها، وضعف بنيانها الذي لا يقوى على تحمل مثل تلك الاعتداءات، حتي بكت المجني عليها شاكية لها من شدة جوعها آملة ألا تنفر من سؤالها.

وتكشف أمر الإحالة، أن المتهمة ضربت المجني عليها على وجهها فاشتد بكاؤها فانهالت عليها صفعا حتي ارتطمت رأسها بالحائط، فأغشي عليها محدثة بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حتى لفظت أنفاسها.